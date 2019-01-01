Пермские УК оштрафуют за срыв сроков подготовки к зиме Поделиться Поделиться Твитнуть

Городские власти предупреждают управляющие компании города, что за отставание в подготовке домов к зиме предусмотрена административная ответственность.

«За срыв сроков подготовки предусмотрены штрафные санкции, решение об этом принимается на заседаниях административных комиссий в районах», — говорится в сообщении администрации Перми.

Подготовка к зимнему периоду включает в себя проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверку и наладку. Все работы должны проводиться на комплексе устройств, которые обеспечивают бесперебойную подачу тепла в квартиры. Это и котельные, и внутридомовые сети, групповые и местные тепловые пункты в домах, системы отопления, вентиляции, сообщает ВЕТТА.



Контролировать процесс будут районные администрации. За отставание от графика управляющие организации будут штрафовать.

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