В Пермском крае вновь потеплеет до +31 градуса Поделиться Поделиться Твитнуть

Неделя в Пермском крае ожидается очень тёплой, но не исключены дожди. Температура воздуха ожидается немного ниже климатической нормы, местами возможны дожди и грозы. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

В понедельник, 3 августа, в Прикамье ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью до +11°…+16°, днём +17°…+22°. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с, по северу порывы до 15 м/с. Во вторник характер погоды не изменится — будет облачная погода, местами дожди и грозы. Температура воздуха ночью +12°…+17°, днём +18°…+23°. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с.

В среду, 5 августа, в Пермском крае начнётся значительное потепление. Температура воздуха ночью +12°…+17°, днём воздух прогреется до +23°…+28°. При этом не исключены кратковременные дожди. В четверг в регионе ожидается ясная погода без осадков, а вот в пятницу днём в отдельных районах возможны дожди и грозы. Днём столбики термометров могут достигнуть отметки +26°…+31°.

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