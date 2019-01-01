Сергей Данилов В Прикамье выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19: 50 человек проходят лечение в больницах, 35 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей, сообщают в краевом Роспотребнадзоре.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6018. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 1 августа — 0,94).



Из 85 новых инфицированных — 27 мужчин, 55 женщин, три ребёнка (один мальчик и две девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 19 человек, 38 человек в возрасте 45–65 лет, 25 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 11 летальных исходов: девять пациентов умерли от COVID-19., два пациента — по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 159 летальных исходов от COVID-19. Ещё 97 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.