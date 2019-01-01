За сутки в Прикамье скончались девять заражённых коронавирусом человек
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За прошедшие сутки также зафиксировано девять летальных исходов. Семь пациентов умерли от COVID-19. Также два пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19, но были им заражены.
Таким образом, на сегодня зафиксировано 150 летальных исходов от COVID-19. Ещё 95 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.
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