За сутки в Прикамье скончались девять заражённых коронавирусом человек Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки также зафиксировано девять летальных исходов. Семь пациентов умерли от COVID-19. Также два пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19, но были им заражены.

Таким образом, на сегодня зафиксировано 150 летальных исходов от COVID-19. Ещё 95 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

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