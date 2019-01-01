В Пермском крае выявлено ещё 69 заражений коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19: 64 человека проходят лечение в больницах, пять — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5933. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,94 (на 31 июля — 0,96).

Из 69 новых инфицированных — 25 мужчин, 44 женщины. Среди заболевших: младше 45 лет — пять человек, 38 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также зафиксировано девять летальных исходов. Семь пациентов умерли от COVID-19. Также два пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19, но были им заражены. Таким образом, на сегодня зафиксировано 150 летальных исходов от COVID-19. Ещё 95 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.





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