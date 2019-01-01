Рузанна Баталина корреспондент Вместо афиши Культурная жизнь на диване с 31 июля по 2 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый уикенд — новые трансляции и события. Рассказываем, что посмотреть и послушать в эти выходные, а также — какие интересные события можно посетить в нашем городе.

31 июля, 04:40 (до 1 августа, 03:30) TheatreHD покажет трансляцию спектакля «Трубадур» (16+).

С 31 июля по 12 сентября для жителей и гостей Перми открывается развлекательная площадка «Спеши в кино» (18+) у ТЦ «СпешиLove», где можно будет бесплатно посмотреть кино или концертную программу из своего автомобиля.

31 июля, 20:00 на площадке у ТЦ «СпешиLove» будет показан фильм «Война Токов» (2017 год, режиссёр Альфонсо Гомез-Рейон).

31 июля, 22:00 Wink покажет концерт Aerosmith — Rock for the Rising Sun (2011) (18+).

1 августа, 20:00, Пермский академический Театр-Театр представит свою концертную программу с фрагментами из знаменитых спектаклей театра. В этот вечер зрителей ждут композиции из мюзиклов «Винил» и «Jesus Christ Superstar», «Алые паруса», спектакля «Географ глобус пропил» и концерта «Двое в городе» в исполнении ведущих артистов театра.

2 августа, 20:00 на площадке у ТЦ «СпешиLove» пройдёт показ советского кинофильма «Асса» (1987 год, режиссёр Сергей Соловьёв).

1 августа, 04:40 (до 2 августа, 03:30) TheatreHD покажет оперу «Русалка» (16+).

1 августа, 23:00 musicAeterna в рамках онлайн-фестиваля журнала Gramophone даст концерт, просмотр будет доступен в течение 23 часов.

1 августа, Музей современного искусства PERMM приглашает на открытие персональной выставки Венеры Казаровой «Когда мне больно, я смотрю на цветы» (6+). Впервые перформансер, fashion-дизайнер и сценограф выступит в качестве художника — опыты ее эфемерного искусства воплотятся в тотальной инсталляции на двух уровнях музея PERMM.

С 1 августа Пермская художественная галерея приглашает на новую выставку «Строгановы. Эпоха в иконных образах» (6+).

2 августа, 04:40 (до 3 августа, 03:30) TheatreHD покажет трансляцию спектакля «Эрнани» (16+).

Эрнани

С 5 августа Пермский театр юного зрителя готовит первую в России театральную адаптацию повести Дэвида Алмонда «Ангелино Браун» (6+). Онлайн-проект включает в себя девять серий. Инсценировку повести создал драматург Илья Губин, режиссёром, оператором и монтажёром выступил Алексей Романов, продюсер проекта — Елена Филимоновых. Роли сыграли Александр Смирнов, Дмитрий Гордеев, Наталья Аникина, заслуженная артистка РФ Валентина Лаптева, Евгений Замахаев, Степан Сопко, Евгения Шишенина, Александр Королёв, а также руководители театра народный артист РФ Михаил Скоморохов и Артем Агеев. Серии, по 5-7 минут каждая, будут выходить по средам и пятницам в социальных сетях Пермского ТЮЗа (ВКонтакте, Facebook, а также на официальном YouTube-канале театра).

Съёмки для ТЮЗа

До 5 августа, Завод им.Шпагина приглашает на выставку «Сорняки прекрасные» (12+).

Ежедневно «Лето-Парк» (0+) приглашает на свои площадки гостей. Всех желающих мастер-классы, концерты, игры на открытом воздухе и многое другое.

Ежедневно, 21:00 Пермский дом народного творчества «Губерния» показывает «Этнокино» (0+). Антропологическое кино, документальное кино об истории субэтносов, древних народов и цивилизаций, экранизации сказок, былин, небывальщин и других фольклорных сюжетов, художественные фильмы с фольклорно-этнографической и исторической тематикой.

Ежедневно, Драматический театр «Бенефис» показывает спектакль «Не покидай меня» (12+).

Ежедневно, Чайковский театр драмы и комедии показывает многочисленные спектакли для детей и взрослых, например, «Иван царевич и Серый волк» (6+).

Ежедневно, Пермский краевой колледж искусств и культуры показывает отчётный концерт «По обе стороны кулис» (0+).

Ежедневно, Пермский губернский оркестр показывает цикл концертных программ-дефиле (0+).

Ежедневно, Чусовской музей предлагает познакомиться с виртуальной выставкой «Альбом тылового госпиталя» (0+).

Ежедневно, 15:00 Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» приглашает в виртуальный тур по участку особого режима (12+). В это же время ежедневно показываются многочисленные спектакли.

Ежедневно можно послушать аудиоспектакль «Погружение» (0+) — русскоязычная версия американского спектакля, выпущенного в период пандемии.

Ежедневно можно увидеть онлайн-показ спектакля «Двойное анданте» (12+) в постановке New York Theatre Ballet.

Едеждевно Большой кукольный театр показывает спектакли онлайн (0+).

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