Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае отремонтированы ещё два объекта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Завершены работы на участках по шоссе Космонавтов и трассе Пермь — Березники Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

29 июля состоялась приёмка двух важных для Пермского края дорожных объектов регионального значения в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ней участвовали представители министерства транспорта Пермского края, ГБУ «Управление автомобильных дорог» Пермского края, ГИБДД, общественники и депутаты.

Первый участок — шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до автомобильного моста через реку Мулянку. Четырёхполосная дорога протяжённостью 1,1 км отремонтирована всего за две недели.

«На этом участке очень интенсивный автомобильный трафик. Чтобы не создавать заторы, все работы проводились в ночное время. При этом полностью дорога не перекрывалась, работы велись поэтапно», — отметил главный инженер подрядной организации Алексей Ширинкин.

Основные работы заключались в фрезеровании старого покрытия и укладке нового слоя асфальта. Для автомобилистов самые очевидные изменения — это отсутствие колейности.

Второй объект — участок автодороги Пермь — Березники (от д. Пальники до п. Лунный), сразу после Чусовского моста. Его протяжённость — чуть более 5 км. Все работы подрядчик выполнил за 1,5 месяца, то есть на месяц раньше заявленного срока.

«Площадь нового покрытия составила 48 тыс. кв. м. Участок с точки зрения автомобильного движения загруженный, особенно в выходные дни, поэтому работы мы проводили в будни. Также очень повезло с погодой», — отметил заместитель гендиректора ООО «АртИнвестГрупп» (подрядчик работ, — ред.) Сергей Демьянчук.

В приёмке дорог участвуют также представители Общественной палаты Пермского края. По словам её эксперта по ремонту дорог и благоустройству дворов Даниила Бахарева, серьёзных замечаний к сдаваемым объектам нет. Единственная озвученная рекомендация — пролить битумом дорожные швы на въездах и выездах отремонтированных участков.

Как рассказали в министерстве транспорта Пермского края, на обоих участках уложен асфальт по новому ГОСТу — щебёночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-16. Её главная особенность — высокая износостойкость и устойчивость к образованию колеи. Со следующего года по этому ГОСТу будут ремонтироваться все дороги в Прикамье.

Напомним, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Прикамье с 2017 года. В этом году по ключевым объектам работы идут в графике, а часть сдаётся раньше обозначенных сроков. В частности, первый объект года по нацпроекту —внутриквартальный проезд на ул. Героев Хасана — сдан ещё в мае. В июне прошла приёмка дорог в Краснокамске. Всего в 2020 году в Пермской городской агломерации по БКАД в порядок приведут 55 дорожных объектов, в том числе 20 — за счёт экономии средств с проведения конкурсных процедур.

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