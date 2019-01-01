Михаил Суслов Контролировать проверку документов на губернаторских выборах приехал член СПЧ Александр Брод Поделиться Поделиться Твитнуть

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод приехал с двухдневной рабочей поездкой в Пермский край. Он ведёт мониторинг избирательной кампании по выборам губернатора, в частности, контролирует проверку документов кандидатов.





Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ):





— Провёл встречи со штабами кандидатов, экспертами, членами Общественной палаты и уполномоченным по правам человека. Сегодня состоялось заседание рабочей группы краевой избирательной комиссии по проверке подписей в поддержку кандидатов в губернаторы. Это итоги прохождения кандидатами так называемого муниципального фильтра. Сам по себе формат заседания был необычный и приятно меня порадовал: заседание проходило в открытом режиме с участием членов палаты края, экспертов, политологов и журналистов. Кроме того, трансляция велась в соцсетях.





«Искусственных преград при сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы Пермского края, а также случаев давления на избирательные штабы, угроз в отношении муниципальных депутатов не зафиксировано», — поделился Брод.





Член СПЧ также отметил, что в поддержку кандидата от «Справедливой России» Александра Репина засчитана 101 подпись, собранные в 31 муниципальном образовании, чего недостаточно для регистрации кандидатом на губернаторских выборах. При этом ни от одного из депутатов жалоб в краевой избирком в период сбора подписей не поступало.

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