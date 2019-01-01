Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми температура воздуха не превысит +23° Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Гидрометцентра РФ, ближайшие выходные в Перми, 1 и 2 августа, ожидаются относительно тёплыми, но с вероятностью осадков.

По прогнозам, температура воздуха днём не превысит +23°, и +15° — по ночам. При этом влажность будет достигать 80%.

Наибольшая вероятность дождей прогнозируется в ночь с пятницы на субботу и в ночь на воскресенье.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.