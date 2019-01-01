Дмитрий Енцов журналист Средний размер потребкредита в Прикамье за год вырос на 42 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам второго квартала 2020 года, средний размер потребительского кредита в Пермском крае составил 212,9 тыс. руб. Это на 24,6% (или на 42 тыс. руб.) больше, чем по итогам второго квартала 2019 года. Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По «среднему чеку» Прикамье занимает 11-е место среди 30 исследованных регионов. Самый большой потребкредит в среднем по размерам — в Москве (526,1 тыс. руб., рост на 23,4%), Санкт-Петербурге (387,3 тыс. руб., рост на 28,9%), Московской области (353,5 тыс. руб., рост на 15,1%).

Вообще, рост наблюдался во всех регионах, минимальный из них — в Волгоградской области (всего на 1,2%, или на 2 тыс. руб.).

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