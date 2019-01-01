Елена Лодыгина журналист Пермский химико-технологический техникум купит внедорожник за 1,2 млн руб., отдав свою старую Lada Vesta Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский химико-технологический техникум объявил аукцион на поставку внедорожника УАЗ Patriot за 1,287 млн руб. Срок поставки автомобиля — 30 ноября 2020 года.

В конкурсной документации сказано, что новый автомобиль приобретается на определённых условиях. Техникум отдаст свой прежний автомобиль Lada Vesta 2017 года выпуска в счёт частичной оплаты нового автомобиля. Оценочная стоимость Lada Vesta с пробегом 161,9 тыс. км составляет 411 тыс. руб. Оценка проводилась 20 мая 2020 года.

Итоги аукциона на покупку внедорожника будут подведены 31 июля.

Напомним, ранее прокуратура добилась отмены дорогостоящего автомобиля для краевого политехнического колледжа в Чернушке. Начальная максимальная цена контракта составила 2,5 млн руб. Победителем аукциона стала компания «Л-Премиум», дилер автомобилей Toyota.

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