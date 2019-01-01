Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае за сутки — 70 новых случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье зафиксировано 70 новых случаев коронавируса.

Среди них 39 женщин и 31 мужчина, среди новых инфицированных 39 человек госпитализированы, 31 проходят лечение в домашних условиях.

Таким образом, общее количество инфицированных в регионе с начала пандемии составляет 5864 случая, 1320 человек сейчас проходят лечение, 4276 человек выздоровели, 236 случаев — летальные.

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