Дмитрий Енцов журналист В Прикамье на коронавирус проверен каждый восьмой житель Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным министерства здравоохранения Пермского края, с начала пандемии по 31 июля в регионе исследовано 350,1 тыс. исследование на коронавирус, тестирование прошли 306,6 тыс. человек, то есть 1/8 часть населения.

В среднем в сутки проводится 4 тыс. исследований: в четырёх лабораториях минздрава — краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице, а также в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140 и в частных клиниках.

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