Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье скончались шесть пациентов в связи с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона скончались шесть пациентов, инфицированных коронавирусом. Из них три пациента скончались непосредственно от коронавируса, ещё трое — от сопутствующих заболеваний.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 236 летальных случаев, связанных с COVID-19.

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