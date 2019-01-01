«Ласточки» из Перми в Краснокамск начнут бесплатное курсирование с 1 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Электропоезд ЭС1 «Ласточка»

Википедия

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин посетил Краснокамск, где осмотрел площадку для железнодорожного остановочного пункта. Запуск скоростных электропоездов, которые соединят правый и левый берега Камы, произойдёт в три этапа. На первом будет запущена «Ласточка» от Перми II до Краснокамска. Она будет довозить пассажиров за 50 минут. Конечной станцией станет остановочный пункт «Краснокамск», расположенный недалеко от городского автовокзала.

По словам заместителя начальника СвЖД по территориальному управлению Дмитрия Онисько, подготовка инфраструктуры уже начата: «Место под платформу чистится, произведено кронирование деревьев,и выполняются мероприятия для повышения скорости на всём пути перегона».

Сейчас график следования предусматривает работу пяти пар поездов, которые будут выполнять 10 рейсов в сутки в оба направления. Точный график будет озвучен позже.

Одновременно с этим администрация Краснокамского округа рассматривает варианты синхронизации общественного транспорта с графиком движения «Ласточек».

Дмитрий Махонин анонсировал, что запуск «Ласточек» в Краснокамск запланирован на 1 сентября, а первая неделя курсирования электропоездов станет бесплатной для всех пассажиров.

Второй этап реализации проекта скоростного железнодорожного сообщения Перми с Краснокамском предусматривает соединение ж/д путей без заезда на станцию Оверята и появление промежуточных остановочных пунктов Никитино, Шоссейная и Заводская.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.