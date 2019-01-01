Судебные приставы закрыли отделение больницы в Березниках из-за угрозы формирования новых очагов COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края судебные приставы во исполнение решения суда временно закрыли терапевтическое отделение больницы в связи с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ранее Роспотребнадзор провёл расследование причин и условий возникновения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди пациентов и сотрудников терапевтического отделения ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Е. А.».



В ходе проверки были выявлены нарушения противоэпидемических мероприятий. В частности, руководство больницы не извещало надлежащим образом Роспотребнадзор о летальных случаях заражённых пациентов.

Помимо этого, персонал больницы, имея клинические проявления инфекционного заболевания, находилcя на рабочих местах при исполнении должностных обязанностей.



Суд признал больницу виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершённые в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Медучреждению назначено наказание в виде административного приостановления деятельности терапевтического отделения сроком на 20 суток.



Судебные приставы опечатали терапевтическое отделение больницы, закрыли окна, отключили электроснабжение и перекрыли водоснабжение. На протяжении всего срока административного наказания судебные приставы будут проводить проверки на предмет сохранности наложенных пломб.



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