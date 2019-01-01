В Перми из-за ремонта изменятся маршруты трёх автобусов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми из-за ремонта ул. Краснополянской изменятся маршруты трёх автобусов — №51, №57 и №74. Подрядная организация планирует проводить ремонтные работы на инженерных сетях. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

С 1 по 22 августа ограничат движение транспорта на участках ул. Краснополянской от ул. Уденской до ул. К. Минина и от ул. К. Минина до Бригадирской. Автобусные маршруты №51 и №74 будут следовать по улицам Загарьинской, Пихтовой, Коломенской, Ижевской, Усольской. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих автобусных остановочных пунктах.

Кроме того, часть автобусов №57 будут следовать по маршруту «Микрорайон Крохалева» — «Микрорайон Владимирский» от ул. Героев Хасана по Ижевской, Коломенской, Пихтовой, Загарьинской, Краснополянской, Бригадирской, Пихтовой с разворотом на временном остановочном пункте на ул. Краснополянской. В обратном направлении автобусы будут следовать по улицам Пихтовой, Ижевской, Усольской, Героев Хасана и далее по маршруту следования.

Также часть автобусов №57 будет следовать по маршруту «Микрорайон Крохалева» — «НПО «Биомед». В прямом и обратном направлениях автобусы будут ходить по улицам Ижевской, Холмогорской и далее по маршруту следования.

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