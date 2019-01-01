Дмитрий Махонин оценил реализацию нацпроекта в Краснокамском ГО Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснокамском ГО отремонтированы четыре дороги общей длиной более 5 км. Все работы проведены с опережением графика, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Отремонтированный участок ул. Чапаева в ходе рабочей поездки в Краснокамский городской округ осмотрел глава Пермского края Дмитрий Махонин. Этого ремонта жители Краснокамска ждали особенно: на улице расположены социально значимые объекты — школы, детские сады, поликлиника, сквер.

В ходе ремонта подрядчик — дорожно-строительная компания «Феникс-групп» — заменил покрытие, обустроил остановочные комплексы и тротуары, смонтировал барьерные ограждения и освещение. Вся инфраструктура приспособлена для использования маломобильными группами населения.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что Краснокамск — положительный пример реализации нацпроекта в муниципалитетах. Сейчас нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в четырёх территориях края: Добрянском и Краснокамском округах, Пермском районе и Перми.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— За 2020–2022 годы на ремонт, строительство и реконструкцию дорог будет направлено 65 млрд руб., в этом году — более 20 млрд, рекордная сумма для региона. Проблем со сроками сдачи объектов по БКАД нет, а экономия от закупочных процедур позволяет ремонтировать больше, сверх запланированного.

В 2020 году в Краснокамском городском округе в рамках нацпроекта отремонтированы четыре объекта. Работы выполнены на улицах Шоссейной (1,3 км), Коммунистической (0,85 км), Чапаева (1,7 км) и Пушкина (1,5 км). Все работы велись с опережением графика. По контракту подрядчик должен сдать объекты 15 сентября. Ул. Чапаева стала последним готовым объектом, остальные три дороги сданы ещё в июне. Стоимость всех работ по четырём объектам протяжённостью 5,31 км составила 64,4 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.