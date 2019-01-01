Елена Лодыгина журналист В Пермском крае выросла заболеваемость пневмонией Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат опубликовал актуальные данные по заболеваемости населения за шесть месяцев 2020 года. На фоне общего снижения инфекционной заболеваемости населения в регионе выросло количество пневмоний — 11,3 тыс. случаев по сравнению с 8,8 тыс. случаев за аналогичный период 2019 года.

Напомним, пневмония является одним из самых серьезных последствий COVID-19. Ещё в мае вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова заявила, что пятая часть всех заболевших коронавирусом россиян в итоге столкнулась с пневмонией. Одна из особенностей вирусной пневмонии — быстрое прогрессирование вплоть до развития острого респираторного дистресс-синдрома.

По всем остальным видам инфекционных и паразитарных заболеваний в регионе наблюдалось снижение. Так, в 2,7 раза снизилось количество заболевших гепатитами, в 1,4 раза — острыми кишечными инфекциями, в 1,7 раза — ветряной оспой, в 1,3 раза — острыми инфекциями верхних дыхательных путей и скарлатиной. Снизилась заболеваемость и туберкулёзом — на 13,2%, сифилисом — на 46%. Число заболевших ВИЧ-инфекцией подростков уменьшилось в 2,1 раза.

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