Михаил Суслов ПГНИУ и ПНИПУ попали в топ-60 ежегодного национального рейтинга университетов Поделиться Поделиться Твитнуть

Представлен ежегодный национальный рейтинг вузов. Всего эксперты оценили деятельность 337 ведущих вузов России, в том числе одного национального исследовательского центра.

Среди вузов Прикамья самые высокие места у Пермского госуниверситета (ПГНИУ) — 49-е место и Пермского политеха (ПНИПУ) — 57-е-58-е места. При этом Пермский медуниверситет (ПГМУ им. Вагнера) занял 155-е—156-е места, Пермский педуниверситет (ПГГПУ) — 285-е—287-е места, Пермская фармакадемия (ПГФА) — 324-е—327-е места.

Университеты оценивалась по шести показателям: образование, исследования, социальная среда, интернационализация, инновации и предпринимательство, а также бренд.

Оценка проводится на основании обработки анкет представителей университетов, доступных публичных данных, размещаемых вузами на своих сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН.

Список лучших университетов России, как и в прошлом году, возглавляет Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

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