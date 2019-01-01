Михаил Суслов В Прикамье 72 новых случая заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 40 — на дому. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5794.

Из 72 новых инфицированных — 26 мужчин, 45 женщин, один ребёнок.

Среди взрослого населения: младше 45 лет — 29 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 21 человек старше 65 лет.

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