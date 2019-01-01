Успешные практики Прикамья в реализации дорожного нацпроекта получили высокую оценку российских муниципалитетов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пример Прикамья в реализации нацпроектов получил признание на российском уровне. В ходе прошедшего вебинара «Вклад муниципальных образований в реализацию национальных и региональных проектов» особо отмечены успехи края в реализации дорожного нацпроекта, подчёркивает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Примером для более чем ста муниципалитетов-участников вебинара стали успехи в части взаимодействия региона с муниципалитетами в ходе реализации нацпроектов.

Успешный опыт края в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) был особо отмечен в ходе вебинара. Проект реализуется в четырёх муниципалитетах — Перми, Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах. ​Ими по нацпроекту осваиваются более 50% всех выделенных денежных средств.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что высокие результаты исполнения​ «дорожной»​ части​ нацпроекта позволили региону​ первым в стране​ получить по нацпроекту 42 новых​ современных​ автобуса марки ЛиАЗ-5292. Они уже работают на трёх протяжённых городских маршрутах: №1, №4 и №32. Перевозчик смог​ приобрести их при поддержке федерального бюджета в виде субсидии.

Реализацию нацпроекта БКАД в Прикамье высоко оценил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время визита в Пермский край: он подчеркнул, что здесь по нацпроекту развивается как инфраструктура, так и обновление подвижного состава общественного транспорта.

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