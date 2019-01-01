Михаил Суслов В Перми водитель сбил женщину и четырёх детей Поделиться Поделиться Твитнуть

26-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил пять человек в районе дома №1 в Кукуштанском переулке Перми.

По предварительной информации краевого МВД, 43-летняя мать и четверо её малолетних детей, трое из которых были на велосипедах и один в коляске, пересекали проезжую часть в неустановленном месте. Дети госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Женщина привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Данная статья предполагает штраф от 100 до 500 руб.

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