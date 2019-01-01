Руководителям «Пермфармации» и «Фарма софт» грозит уголовное дело или крупный штраф Поделиться Поделиться Твитнуть

Замруководителя Управления ФАС по Пермскому краю Марина Кудрявцева в эфире радиостанции «Эхо Перми» рассказала о расследовании крупнейшего в 2020 году картельного сговора в регионе.

Напомним, «Пермфармацию» и «Фарма Софт» заподозрили в сговоре на торгах по закупке лекарств. Их обвинили в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на 12 аукционах на сумму свыше 103 млн руб. «Эхо Москвы в Перми» со ссылкой на телеграм-каналы назвало эту новость информационной атакой в адрес спикера Заксобрания края Валерия Сухих — создателя компании «Пермфармация»

По словам Кудрявцевой, задание на проверку деятельности двух компаний прислали из ФАС РФ.

В каждом аукционе был сделан единственный ход с минимальным снижением цены на 0,5%. Участники: одна из крупнейших в регионе компаний в сфере лекарственного оборота АО «Пермфармация» и полностью зависящая от неё и даже находящаяся физически в помещениях первой — ООО «Фарма софт».

В пяти аукционах одна компания делала ход и, снижая цену на 0,5%, выигрывала контракт, в семи случая — другая.

Сумма ущерба свыше 50 млн руб. даёт основания возбудить уголовное дело. Таким образом, сейчас у подозреваемых в сговоре фармкомпаний есть время на обжалование решения УФАС, а у полиции — на возбуждение или отказ в уголовном деле.

Если полиция не станет возбуждать уголовного дела, то УФАС постарается оштрафовать обе компании, размер штрафа может составить 50% суммы дохода от картельного сговора. Но наказание за одно и то же преступление не может быть двойным. Если полицейские решат возбудить уголовное дело, то руководителям компаний грозит до трёх лет лишения свободы, но без штрафа.

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