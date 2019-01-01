Елена Лодыгина журналист «Пермфармацию» и «Фарма Софт» заподозрили в сговоре на торгах по закупке лекарств Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление федеральной антимонопольной службы Пермского края признало двух крупных поставщиков лекарств в больницы: АО «Пермфармация» и ООО «Фарма Софт» — виновными в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Их обвинили в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на 12 аукционах на сумму свыше 103 млн руб. В связи с тем, что участники соглашения получили доход в крупном размере, материалы дела были переданы в Управление МВД по городу Перми для проведения проверки по ст. 178 УК РФ. В отношении юрлиц будет возбуждено производство по делам об административных правонарушениях.

Компаниям грозит штраф до 50 млн руб. (половины от суммы заключённых контрактов). В случае подтверждения в действиях виновных должностных лиц состава преступления им грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

Напомним, торги проводились с осени 2017 года по декабрь 2018 года. Обе компании синхронно (в пределах двух часов) подавали заявки на участие в аукционах на поставку лекарств, однако ценовое предложение с минимально допустимым снижением в 0,5% на торгах делал лишь один из участников.

Антимонопольщики установили, что «Пермфармация» и «Фарма Софт» участвовали в подготовке аукционных заявок друг для друга, передавая информацию и готовые файлы. Также было установлено, что хозяйственная деятельность «Фарма Софт» полностью обеспечена «Пермфармацией». Первая использует в своей деятельности только нежилое офисное помещение и складские помещения для хранения лекарственных средств, принадлежащих «Пермфармации».

При этом «Фарма Софт» арендует оборудование, включая компьютер и мебель для офиса, у «Пермфармации». «Между «Фарма Софт» и «Пермфармацией» с 2015 года заключён договор аутсорсинга, согласно которому «Пермфармация» обязалась оказывать для ООО «Фарма Софт» услуги по приёмке товара, хранению с ответственностью за порчу, формированию заказов, комплектованию, отгрузке и доставке товаров третьим лицам.

В целях выполнения указанного договора ООО «Фарма Софт» выдало сотрудникам «Пермфармации» доверенности на представление интересов «Фарма Софт» и правом подписи за директора и главного бухгалтера «Фарма Софт».

Сотрудник с адресом ведомственной электронной почты «Пермфармации» имеет доступ к расчётным счетам «Фарма Софт», то есть может распоряжаться его денежными средствами», — сообщил заместитель начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС России Дмитрий Шилов.

Кроме того, 100% доля в уставном капитале «Фарма Софт» передана в ограниченное управление «Капитал-Ф», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Пермфармация».

«Эхо Москвы в Перми» со ссылкой на телеграм-каналы назвало эту новость информационной атакой в адрес спикера Заксобрания края Валерия Сухих — создателя компании «Пермфармация».

Новый компаньон» будет следить за развитием событий.





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