Мария Сыропятова В Перми добавили мест под летние кафе Поделиться Поделиться Твитнуть

Схему размещения нестационарной торговли Перми дополнили 12 местами под лотки, палатки и летние кафе. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации.

Все места находятся в центре Перми. Три палатки предназначены под торговлю овощами и фруктами, пять лотков — под реализацию мороженого и прохладительных напитков. Остальные четыре — для летних кафе. Их размещение одобрено поблизости от ул. Ленина, 68а и 70а, Комсомольского проспекта, 7, ул. Крисанова, 12а.

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