Елена Лодыгина журналист Антитела к коронавирусу были обнаружены у 9,4% обследованных пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

Сеть лабораторий «Инвитро» в ответ на запрос «Нового компаньона» предоставила информацию о количестве проведённых в Перми тестов на наличие антител к коронавирусу. Анализы начали выполняться в частных лабораториях с 19 мая. За это время было проведено 1568 тестов.

Антитела к коронавирусу выявлены у 9,4% пермяков. При этом пик нагрузки на лаборатории пришёлся на конец мая — начало июня, следует из мониторинга «Инвитро», представленного на официальном сайте компании. Так, например, 27 мая в Перми был сделан 121 анализ, а 7 июня — 175. Напомним, в эти дни, согласно официальной статистике, в Пермском крае было выявлено 44 и 68 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в Пермском крае тогда превысило 2 тыс. человек.

Интерес пермяков к исследованиям на антитела к коронавирусу начал снижаться после 8 июня. Во вторник, 28 июля, было проведено всего 16 исследований.

Отметим, тест на наличие антител Igm и IgG и методом ИФА свидетельствует о наличии или отсутствии иммунного ответа на встречу с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2. Антитела вырабатываются во время заболевания как перенесённого, так и при бессимптомном инфекционном процессе. Обнаружить антитела можно в фазе выздоровления, сроки начала выработки антител индивидуальны и зависят от состояния иммунной системы. У части пациентов можно выявить антитела класса G уже на третьей неделе заболевания, но в большинстве случаев защитные антитела обнаруживаются только к пятой неделе после инфицирования. Наличие антител обеспечивает постинфекционный иммунитет и защищает от повторного заболевания при контакте с вирусом.

Остальные клиники, делающие такие анализы, не смогли оперативно ответить на запрос.

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