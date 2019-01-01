Михаил Суслов В Пермском крае за сутки выявлен 71 новый случай заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации минздрава Прикамья, в регионе выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Из 71 заражённого 46 проходят лечение в больницах, 25 — на дому.

Общее число заражённых в Пермском крае, таким образом, достигло 5722 человек. Прирост за сутки — 1,3%, коэффициент распространения — 1,02.

Из 71 нового инфицированного: 24 мужчины, 46 женщин, один ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет — 17 человек, 30 человек в возрасте 45–65 лет, 23 человека старше 65 лет.

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