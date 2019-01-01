На выборах губернатора стартовал приём заявок на удалённое голосование Поделиться Поделиться Твитнуть

С 29 июля территориальные и участковые избирательные комиссии, а также филиалы МФЦ начали приём заявлений избирателей, планирующих с 11 по 13 сентября проголосовать на выборах губернатора по месту их фактического нахождения. Это так называемая процедура «Мобильный избиратель». Кроме того, такое заявление можно подать через портал «Госуслуги». Заявления принимаются до 8 сентября включительно.

«Мобильный избиратель» функционирует в крае с 2017 года и, отмечают в краевой избирательной комиссии, пользуется большой популярностью у избирателей. Так, на Общероссийском голосовании Пермский край стал лидером в Приволжском федеральном округе по числу поданных заявлений о выборе удобного участка для голосования. При этом, по итогам каждой кампании, более 80% избирателей, подавших заявление на голосование на другом участке, затем приходят на выборы. «Функция выбора участка для голосования не по месту регистрации особенно удобна тем, кто проживает не по прописке (например, в общежитии или на съёмной квартире), а также тем, кто в дни голосования с 11 по 13 сентября будет на работе, учёбе, на дачном участке или в гостях, — подчёркивают в крайизбиркоме. — У них теперь нет необходимости ехать на свой участок по месту прописки для того, чтобы проголосовать или, как раньше, получить открепительное удостоверение».

Напомним, ранее стало известно, что решением ЦИК на выборах губернатора можно будет проголосовать на участке в течение трёх дней.

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