Голосование на выборах 13 сентября будет проходить три дня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании ЦИК России 24 июля был утверждён порядок досрочного голосования при проведении выборов в Единый день голосования 13 сентября 2020 года. «Согласно данному порядку, голосование на выборах, назначенных на ЕДГ, будет проводиться три дня: с 11 по 13 сентября включительно, — пояснили в крайизбиркоме. — При этом волеизъявление граждан, осуществлённое 11 и 12 сентября, будет считаться досрочным голосованием. Данное решение принято в целях обеспечения удобства избирателей, а также для минимизации количества избирателей, одномоментно находящихся в помещении для голосования для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований».

Таким образом, в Пермском крае голосование по кампаниям, назначенным на Единый день голосования, будет проводиться в помещениях избирательных участков, а также на дому и в удалённых и труднодоступных местностях ежедневно с 11 по 13 сентября с 8:00 до 20:00. На всех процедурах голосования предполагается присутствие наблюдателей.

Напомним, в Единый день голосования в текущем году в Прикамье пройдут 20 муниципальных кампаний, довыборы по трём округам в Законодательное собрание Пермского края, а также досрочные выборы губернатора Пермского края.

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