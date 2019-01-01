Михаил Суслов Дмитрий Махонин рассматривает в качестве сенаторов Андрея Климова, Ирину Корюкину и Алексея Андреева Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин 29 июля представил в избирком пакет документов для регистрации на выборах губернатора. Он стал первым из восьми выдвинувшихся кандидатов, который пришёл в избирком. Сегодня — последний день подачи документов, она закончится в 18:00.

Отметим, что при подаче документов Дмитрий Махонин предложил три кандидатуры на пост сенатора от исполнительной власти Пермского края: действующего сенатора Андрея Климова, ректора Пермского медуниверситета, депутата краевого Законодательного cобрания Ирину Корюкину и основного владельца ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) Алексея Андреева.

Напомним, всем кандидатам, помимо установленного пакета документов, надо собрать минимум по 102 подписи муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам — предоставить также около 20 тыс. подписей избирателей. При этом до 25% подписей можно собрать через портал «Госуслуги». Сами выборы назначены на 13 сентября.





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