Пермских туристов эвакуировали в Коми с Северного Урала Поделиться Поделиться Твитнуть

Прикамским туристам потребовалась помощь на Северном Урале. Их эвакуировали спасатели, сообщает «Рифей-Пермь».

Группа из пяти человек, в которой были пермяки и москвичи, попала в непростую ситуацию в Вуктыльском районе Республики Коми. У одного из туристов — 37-летнего пермяка — была травмирована нога. Он не мог передвигаться, предположительно, получил вывих.

Из Ухты к попавшим в беду туристам на вертолёте вылетели сотрудники Центра медицины катастроф Республики Коми и спасатели отряда «СПАС-Коми» регионального Комитета ГО и ЧС. Вертолёт смог приземлиться около лагеря. Медики оказали помощь травмированному туристу. Всех пятерых затем эвакуировали в Ухту.

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