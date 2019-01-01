Елена Синица Спорт на закрытом воздухе Пермяки выступили против коммерческих занятий спортом на их дворовых площадках Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за эпидемии коронавируса фитнес-индустрия «заморозилась» на четыре месяца. Чтобы частично компенсировать убытки, фитнес-залы стали запускать онлайн-марафоны, а тренеры — проводить занятия на свежем воздухе. Однако последний вариант вызвал волну негатива среди тех, кто живёт по соседству. Вернут ли фитнес-залы клиентов после открытия?

Онлайн не спасает

В числе первых от пандемии пострадала фитнес-индустрия.

«По данным на середину июля, выручка за реализацию годовых клубных карт и абонементов сократилась на 30–40% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года», — сообщила «Известиям» президент национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По её прогнозам, к концу сентября — началу октября, после выплат отложенных налогов, задолженностей по коммунальным платежам, ожидается волна банкротств. Это может привести к закрытию до 50% компаний отрасли.

Тренеры стали искать альтернативы: онлайн-тренировки, марафоны, занятия на улице. Для этого отлично подошли новые дворовые площадки и снаряды в современных жилых комплексах.

Кто против?

Казалось бы, тренировки на свежем воздухе — что может быть лучше? Тем не менее подобный вид спортивных занятий оценили далеко не все. Жители Перми стали замечать, что занятия проводятся не только на общедоступных городских площадках, но и на придомовых территориях больших жилых комплексов.

Например, жители «Солнечного города» (жилой комплекс в Свердловском районе Перми) неоднократно наблюдали проведение как групповых, так и индивидуальных тренировок на территории, принадлежащей ЖК.

«Наш дом во всех инста-лентах — двор личных тренеров», — отмечает житель данного комплекса.

В первую очередь, негодование жильцов связано с тем, что подобное использование придомовых территорий незаконно. Действительно, коммерческая эксплуатация территорий ЖК без согласования с её собственниками запрещена. Кроме этого, жильцы сетовали на шум, занятые тренажёры и просто скопление людей рядом с площадками для малышей в связи с опасностью заражений. Бывало, что групповые тренировки под громкую музыку начинались в 9:00.

Более того, жители «Солнечного города» пытались закрыть спортплощадку на ключ, однако вскоре ограждение было сломано и площадка вновь была занята людьми.

Также негативно отзывались о проведении занятий на свежем воздухе жители микрорайона Ива.

Кто выиграл?

Тренеры же не видят повода для негативного отношения, наоборот — отмечают плюсы подобного рода занятий, хотя высказать своё мнение готовы лишь анонимно. При этом обвиняют жалобщиков в лени.

«Это хорошая возможность привести себя в форму, при этом в шаговой доступности. Недовольны, как правило те, кто сам не может начать тренироваться», — говорит представитель фитнес-индустрии.

Клиенты «тренеров на выезде» существенных бонусов не получили: персональные тренировки прежней стоимостью 1500 руб. дешевле не стали, заниматься приходилось в жару, постепенно перемещаясь в тень. Комфорта не добавляли отсутствие душа и туалета.

Тренеры групповых программ всё же частично пошли на уступки, сменив место проведения занятий. Возможно, помимо отрицательных комментариев жителей на выбор других площадок повлияли предупреждающие таблички, запрещающие проведение тренировок.

Грядут изменения

Краевой оперштаб Пермского края всё же разрешил фитнес-клубам возобновить работу, но без бассейнов и саун. Теперь одни тренеры ожидают оттока спортсменов с улиц, другие — надеются на их сохранение, но допускают, что стоимость тренировки придётся снизить. Но, так или иначе, похолодание, которое придёт в Пермь уже через пару месяцев, вернёт многих спортсменов под крыши залов, несмотря на эпидемиологическую обстановку.

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