Евгения Пастухова журналист В Пермском крае открывается экспертный политический клуб Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», в Пермском крае в августе начнёт работу экспертный клуб московского Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Курировать проект в регионе будет Сергей Чернаков из «Бакстер Групп». Предполагается, что в заседаниях клуба будут принимать участие эксперты федерального уровня. По неофициальной информации, это структура будет каналом для сбора аналитических материалов о политической ситуации в крае для администрации президента.





Сергей Чернаков подтвердил «Новому компаньону» эту информацию. По его словам, ЭИСИ приветствует работу с экспертным сообществом. Региональные клубы (их, по его словам, около семи в стране) не являются некими подразделениями института. Скорее, это добровольные объединения. Его задача заключается в том, чтобы поделиться опытом, рассказать, как это работает в других регионах, «консультационные вещи».





«Эксперты хотят собираться, в том числе вместе с журналистами, это очень удобно, — заявил Чернаков. — Идёт дискуссия в формате свободного микрофона на разные темы: социальные, политические, ситуативные, экономические. Но как это будет устроено в Перми пока непонятно. Возможно, первое заседание состоится уже на следующей неделе».





Что касается формирования отчётов для администрации президента, то, по словам Чернакова, это ведомство «крепко стоит на земле и поэтому ему надо взаимодействовать с экспертным сообществом». «Практика экспертных опросов является привычной в политической традиции. Кого же спрашивать, как не экспертов. Это открытый политический анализ», — заявил политтехнолог. Отчёты в АП, конечно, отправлять никто не будет, но заседания клубов станут площадкой, которая может дать информацию для анализа».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.