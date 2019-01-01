Дмитрий Енцовжурналист
Пермяк Александр Гулявцев покинул пост главного тренера ХК «Амур»
Пермский хоккейный специалист Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского хоккейного клуба «Амур», выступающего в элитной Континентальной хоккейной лиге.
Сообщение об этом размещено на сайте клуба. И. о. главного тренера назначен Павел Торгаев.
В сообщении клуба указано, что уход — не увольнение, а именно уход «в связи с семейными обстоятельствами».
Александр Гулявцев, экс-главный тренер ХК «Амур»:
— Я благодарен болельщикам, руководителям клуба, игрокам, персоналу и коллегам по тренерскому цеху за совместную работу. По семейным обстоятельствам я вынужден вернуться домой (в Пермь, — прим. ред.) и, к сожалению, не смогу продолжить дальнейшую работу, совместную борьбу за выход в плей-офф.
Гулявцев возглавил «Амур» в январе 2019 года. До этого он возглавлял череповецкую «Северсталь» и пермский «Молот-Прикамье».
47-летний специалист является воспитанником пермского «Молота». Выступал за команду с перерывами с 1991 по 2004 год.
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