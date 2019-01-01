Дмитрий Енцов журналист Пермяк Александр Гулявцев покинул пост главного тренера ХК «Амур» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский хоккейный специалист Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского хоккейного клуба «Амур», выступающего в элитной Континентальной хоккейной лиге.

Сообщение об этом размещено на сайте клуба. И. о. главного тренера назначен Павел Торгаев.

В сообщении клуба указано, что уход — не увольнение, а именно уход «в связи с семейными обстоятельствами».

Александр Гулявцев, экс-главный тренер ХК «Амур»:

— Я благодарен болельщикам, руководителям клуба, игрокам, персоналу и коллегам по тренерскому цеху за совместную работу. По семейным обстоятельствам я вынужден вернуться домой (в Пермь, — прим. ред.) и, к сожалению, не смогу продолжить дальнейшую работу, совместную борьбу за выход в плей-офф.

Гулявцев возглавил «Амур» в январе 2019 года. До этого он возглавлял череповецкую «Северсталь» и пермский «Молот-Прикамье».

47-летний специалист является воспитанником пермского «Молота». Выступал за команду с перерывами с 1991 по 2004 год.

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