Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермь балетная кровно связана с Санкт-Петербургом» Пермский балет знакомится с новым руководителем Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Пимонов. Фото: «Урал Опера Балет»

В Пермском театре оперы и балета — очередная смена ключевой фигуры. Алексей Мирошниченко, руководитель балетной труппы театра с 2009 года, покидает свой пост: он намерен вернуться в Санкт-Петербург, чтобы стать независимым, не обременённым административными функциями, свободным хореографом-постановщиком. 28 июля балетной труппе был представлен его преемник — Антон Пимонов.

Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— У нас сенсация. Обычно как происходит смена руководства в театре? Либо руководитель узнаёт об этом, когда его вдруг не пускают в театр на вахте, либо его начальство узнаёт об этом из СМИ. Третьего не дано! А у нас — дано. У нас руководство балетной труппой меняется не революционно, а эволюционно. Мы революций натерпелись, у нас всё так было травматично... А сейчас мне жаль, конечно, что Алексей Григорьевич уходит, но это светлая печаль. Он уходит, не уходя! У него в плане по-прежнему есть постановки в Перми. Уже осенью он приедет, чтобы возобновить балеты «Шут» и «Вариации на тему рококо», а также чтобы работать в жюри «Арабеска» и помогать ставить «Анюту» (балет «Анюта» в новой редакции Владимира Васильева должен быть показан на открытии «Арабеска» и войти в постоянный репертуар — ред.). Алексей остаётся с нами не только в репертуаре, не только в сердцах, но и по-человечески.

По словам Борисова, вместе с Мирошниченко они составили список качеств, необходимых новому руководителю пермского балета: он должен принадлежать к Вагановской школе и быть связан с Санкт-Петербургом, у него должна быть высокая репутация в профессиональном сообществе, опыт работы на большой сцене, опыт руководства балетной труппой и резонансные постановки в послужном списке. Все эти качества сошлись в фигуре Антона Пимонова.

У нового главного балетмейстера много общего с Мирошниченко. Оба они — танцовщики и хореографы петербургской школы: окончили Академию русского балета им. Агриппины Вагановой, танцевали в Мариинском театре и там же делали первые работы в качестве балетмейстеров. Оба в зрелом периоде своего творчества нашли прибежище на Урале: Мирошниченко — в Перми, а Пимонов — в Екатеринбурге, где с 2017 года работал заместителем художественного руководителя балетной труппы Вячеслава Самодурова.

В биографии сорокалетнего хореографа есть примечательный момент: в 2017 году он получил «Золотую маску» в главной профессиональной номинации «Работа балетмейстера-хореографа» за одноактный балет «Скрипичный концерт №2» на музыку Сергея Прокофьева, поставленный в Мариинском театре.

Несмотря на то, что в Пермском театре оперы и балета Пимонов постановок не делал, назвать его новым для Перми человеком никак нельзя: с 2015 года он работает с Пермским хореографическим училищем, и работает очень плотно — ставит номера для балетных конкурсов и целые одноактные спектакли для выпускных концертов. Таким образом, он уже работал со многими нынешними артистами труппы — выпускниками училища. Список его постановок в Перми существенно больше, чем в Екатеринбурге. В «Урал Опера Балет» он поставил два одноактных спектакля, а в Перми — три одноактных балета и целый список концертных номеров.

Сотрудничество началось со спектакля «Хореографическое посвящение» (2015) на музыку Антона Аренского, поставленного к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2016 году был поставлен ещё один одноактный балет — «Концертные танцы» на музыку Игоря Стравинского — и три концертных номера: «Бежевый сон» на музыку Баха, «Венская мелодия» на музыку Шуберта и «Фарфоровый этюд» на музыку Рамо — этюд для пятерых танцовщиц, который училище активно использует и уже неоднократно возобновляло с новым составом участниц.

В 2017 году Пимонов поставил конкурсный номер «Балетные сцены» и сделал самую масштабную работу в истории своего сотрудничества с училищем — сюиту танцев из балета Сезара Пуни «Эсмеральда» для выпускного концерта училища. Часть танцев — па-де-де Эсмеральды и Гренгуара и па-де-де Дианы и Актеона — предстали в хореографии Агриппины Вагановой, но в редакции Пимонова, а па-де-де Феба и Флёр де Лис — в его собственной хореографии.

Владимир Толстухин, художественный руководитель Пермского хореографического училища:

— Антон Пимонов — талантливый хореограф, глубоко чувствующий музыку и умеющий передать её в танце. Для нас он ставил в неоклассическом стиле — это в его характере, в его органике, он сам классический танцовщик; но, думается, он может работать и в других стилях. Мы очень надеемся на продолжение сотрудничества. Антон уже побывал у нас с визитом в качестве претендента на пост главного балетмейстера Пермского театра оперы и балета. Мы уверены, что его назначение будет способствовать связи школы и театра.

Алексей Мирошниченко, прощаясь с труппой, признался, что уже два года осознаёт необходимость отъезда из Перми, но оттягивал этот момент.

Алексей Мирошниченко, хореограф-балетмейстер:

— Это были трудные, но счастливые 11 лет. Многое удалось сделать: 47 постановок, из них 20 — в собственной хореографии. Это очень прилично! Столько вложено труда, времени, сил и души... Мне дорог этот театра, каждый человек в труппе.

Пермский балет всегда был труппой, где работал хореограф, действующий автор, который создавал уникальный репертуар. Это качество есть у Антона Александровича.

Антон Пимонов, говоря о планах на новом месте работы, признался, что намерен в этом году поставить один спектакль — небольшой, одноактный. На большой формат рассчитывать пока не приходится: труппа четыре месяца не работала, надо восстанавливать балетную форму, репертуар, репетировать всю классику, к тому же предстоят гастроли в Москве, Санкт-Петербурге и, если откроют границы, в Париже, где балет «Шахерезада» намерена посмотреть его героиня Фарах Пехлеви. Главной своей задачей новый руководитель балетной труппы называет сохранение нынешней высокой планки Пермского балета.

Лариса Барыкина, музыкальный и театральный критик, эксперт, арт-директор фестиваля «На грани» (Екатеринбург):

— То, что Алексей Мирошниченко рано или поздно покинет Пермь, было понятно и неизбежно. Намёки на это можно даже разглядеть в его балетах. Но то, что он сам активно решал вопрос с преемником, — очень правильно и вызывает уважение. Я знаю Антона Пимонова как хореографа, но считаю, что он ещё не показал себя в полной мере. Он должен проявиться в двух качествах: как хореограф, который впервые получил труппу в своё полное распоряжение, и как балетный менеджер. С кем он будет дружить, кого он будет звать, как он будет выстраивать репертуарную стратегию — мне кажется, это самое интересное, потому что, если подводить итоги «десятилетки Мирошниченко», то именно второе оказалось главным.

В Перми всегда работали хореографы питерской школы. Была эпоха Боярчикова — он питерский, была эпоха Салимбаева — он питерский, ученик Боярчикова, Мирошниченко — питерский и Пимонов тоже. Пермь балетная кровно связана с Санкт-Петербургом, наверное, ей это на роду написано. Пимонов с пермским балетом — «одной крови», и это плюс, им будет легко понять друг друга. В общем, я вижу преемственность.

То, как будет развиваться Пимонов в новых обстоятельствах, — для меня интрига. Могут быть неожиданности: человек, получив свободу действий и заняв лидирующее положение, может проявить себя с самой неожиданной стороны. Для него это огромный шанс. Запасаюсь попкорном и устраиваюсь в первом ряду. А если серьёзно — удачи всем!

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