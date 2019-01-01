Дмитрий Енцов журналист В Прикамье за сутки — 73 новых случая COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации Управления Роспотребнадзора, на утро 28 июля в Пермском крае выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом.

Таким образом, с начала пандемии в Прикамье подтверждён 5651 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 4158 человек выздоровели, 1268 человек сейчас проходят лечение, 225 — скончались.

Подозрение на инфекцию зарегистрировано у 76 человек, они ждут результатов тестирования.

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