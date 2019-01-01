Дмитрий Енцов журналист На этой неделе на парковке «Ашана» открывается автомобильный кинотеатр Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 31 июля, на парковке пермского ТРК СпешиLove (ул. Спешилова, 114) начинает работу автомобильный кинотеатр (drive in). В министерстве культуры Пермского края уточнили, что киносеансы запланированы на каждую пятницу и воскресенье (в 20 часов), а по субботам будут проходить концерты.

Предварительно, автокинотеатр будет работать до 12 сентября. Первым сеансом 31 июля должен стать фильм 2017 года выпуска «Война токов». 2 августа запланирован показ советской киноленты 1987 года «Асса».

Между ними — в субботу, 1 августа — пройдёт концерт Театра-Театра с показом отрывков из различных спектаклей.

Въезд на парковку — бесплатный, но количество мест, предназначенных для кинопросмотров, ограничено (не более 250 автомобилей).

16+

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.