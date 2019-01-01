Дмитрий Енцов журналист По вводу жилья в 2020 году Прикамье занимает 16-е место среди регионов России Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитический центр портала о недвижимости «ЦИАН» проанализировал данные по вводу жилья в регионах России с января по июнь 2020 года. В Пермском крае за этот период введено в строй 432,8 тыс. кв. м (эти данные совпадают со статистикой Пермьстата, — ред.), что на 9% больше, чем в прошлом году (но, по данным Пермьстата, это на 11,7% больше, чем за этот же период прошлого года, — ред.).

Тем не менее по этому показателю Прикамье занимает только пятое место в Приволжском федеральном округе, уступая по абсолютным цифрам Татарстану (1,3 млн кв. м), Башкортостану (1 млн), Нижегородской (705,2 тыс. кв. м) и Самарской (514,7) областям.

Среди регионов России Пермский край занимает 16-е место. Лидером в стране является Московская область, которая в этом году ввела 2,5 млн кв. м.

При этом, если разделить общее количество введённого жилья на количество жителей в каждом регионе, то в Прикамье этот показатель составляет 0,17 кв. м на одного жителя. Это шестой показатель в ПФО (лидером является Татарстан — 0,35 кв. м на жителя) и 31-й среди регионов России (лидер в России — Ленинградская область — 0,49 кв. м на одного жителя).

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