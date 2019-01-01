Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае отмечен рост жилищного строительства на 11,7% Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, с января по июнь этого года в регионе введено в эксплуатацию 432,8 тыс. кв. м жилья, это на 11,7% больше, чем за тот же период 2019 года (тогда было введено 395 тыс. кв. м).

При этом отмечается значительный рост ввода многоквартирного жилья — 198 тыс. кв. м — в этом году против 110,6 тыс. кв. м — в прошлом. Построено 6040 квартир, в то время как за шесть месяцев прошлого года — 4,7 тыс. квартир.

Одновременно с этим отмечается снижение темпов ввода индивидуального жилья: в этом году построено 234,7 тыс. кв. м против 284,4 тыс. кв. м — в прошлом.

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