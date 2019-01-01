Михаил Суслов Экономисты ПГНИУ отметили снижение доходов у 60% жителей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экономисты Пермского государственного национального исследовательского университета провели исследование уровня доходов жителей края в период самоизоляции.

Исследование проходило в онлайн-режиме и учитывало данные за апрель и май 2020 года. Всего было опрошено 450 респондентов из разных сфер занятости, в исследовании использовались ответы от 415. Половина опрошенных проживает в Перми, остальные респонденты находятся в административных районных центрах и других населённых пунктах Пермского края.

По данным исследования, 60% респондентов отмечают снижение уровня своих доходов, у четверти они не изменились, а у 16% выросли по сравнению с прошлым годом. При этом 2/3 опрошенных имеют постоянный заработок.

Авторы исследования отмечают, что больше всего от самоизоляции пострадали многодетные семьи. Они были вынуждены переключиться на более дешёвые категории или торговые марки продуктов и товаров.

Почти 23% респондентов отказывали себе в покупке питьевой воды. Автор исследования отмечает, что зимой многие пытались отложить платежи за ЖКХ или платить не полностью, таким образом пытались экономить. Сейчас период сниженной финансовой нагрузки в сегменте ЖКХ, для многих это повод «перевести дух».

Евгения Керзина, заведующая отделом ритейл-маркетинга и исследований поведения потребителей Research&Development Marketing.LAB ПГНИУ:

— Объективно мы понимаем, что стоимость корзины питания на семью из трёх человек, при которой организм будет себя нормально чувствовать, полгода назад, по разным оценкам, равнялась 23 тыс. руб, сейчас она стоит около 30 тыс. руб. Я думаю, что ближе к зиме мы почувствуем однозначное ухудшение: население почувствует увеличение стоимости услуг ЖКХ, цены на продукты к четвёртому кварталу пойдут на увеличение. Тем не менее я бы не стала сейчас всё объяснять пандемией. Конечно, она внесла определённый вклад. Но считаю, что это скорее катализатор, нежели истинная и конечная причина. Мир изменился, и экономика изменилась. Предполагаю, что людям предстоит больше работать. В долгосрочной перспективе мы можем выйти в режим, когда сотрудникам будут платить по часам, а реальных денег у них останется только на один день. Потом они будут вынуждены или снова идти на работу, или же нет. Это, конечно, звучит футуристично, но я думаю, что риск реализации такого сценария существует.

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