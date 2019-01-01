Михаил Суслов В Прикамье выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 76 новых случаев заражения COVID-19. Из них 34 человек проходят лечение в медучреждениях края, 42 — на дому.

Отметим, что среди новых заболевших 27 мужчин, семь детей и 42 женщины. Среди взрослого населения: младше 45 лет — 17 человек, 40 человек в возрасте от 45 до 65 лет, 12 человек старше 65 лет.

Число инфицированных в Пермском крае за всё время достигло 5578 человек. 1211 пациентов проходят лечение, 4143 выздоровели, 224 — скончались.

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