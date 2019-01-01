Дмитрий Енцов журналист Количество эскроу-счетов в Прикамье во втором квартале увеличилось на 56% Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, во втором квартале 2020 года количество эскроу-счетов в Прикамье увеличилось на 56%, или на 1,2 тыс. ед. Общее их число превысило 3,4 тыс. ед.

Среди 14 регионов Приволжского федерального округа это третий показатель (после Татарстана и Нижегородской области).

Общий объём средств на «пермских» эскоу-счетах достиг 8 млрд руб.

Всего на 1 июля застройщики на территории Пермского края заключили с банками 39 кредитных договоров. Общая сумма договоров составила почти 21 млрд руб., увеличившись почти в два раза.

С начала текущего года был «раскрыт» 261 счёт эскроу, после чего размер доступных застройщикам средств достиг 504 млн руб. (рост за квартал — 95%).

Общее количество счетов эскроу в ПФО на 1 июля 2020 года составило 28,5 тыс. Это второй показатель после Центрального федерального округа. Всего в России открыто более 121,7 тыс. счетов эскроу.

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