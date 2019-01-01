Дмитрий Енцовжурналист
Количество заболевших COVID-19 жителей Прикамья превысило 5,5 тыс.
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 73 новых случая инфицирования коронавирусом.
Среди них 46 женщин, 23 мужчины и четверо детей. 37 человек госпитализированы, 36 проходят лечение в домашних условиях.
Таким образом, за всё время с начала пандемии в Прикамье вирус подтверждён у 5502 человек. 4130 выздоровели, 1151 сейчас проходят лечение, 221 пациент скончался.
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