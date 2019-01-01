Дмитрий Енцов журналист Количество заболевших COVID-19 жителей Прикамья превысило 5,5 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 73 новых случая инфицирования коронавирусом.

Среди них 46 женщин, 23 мужчины и четверо детей. 37 человек госпитализированы, 36 проходят лечение в домашних условиях.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в Прикамье вирус подтверждён у 5502 человек. 4130 выздоровели, 1151 сейчас проходят лечение, 221 пациент скончался.

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