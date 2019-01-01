Дмитрий Енцов журналист За сутки в связи с коронавирусом в медурчеждениях Прикамья скончались четыре пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона скончались четыре пациента, у которых диагностирован коронавирус.

Трое из них скончались непосредственно от инфекции, и один человек — от другого заболевания.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в Пермском крае в связи с коронавирусом зафиксирован 221 летальный случай.

За сутки из больниц выписаны 14 пациентов, ранее инфицированных коронавирусом.

То есть на утро 26 июля в больницах и домашних условиях продолжают лечение 1078 человек.

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