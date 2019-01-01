Дмитрий Енцов журналист Власти Прикамья планируют воссоздать «Амкар» для участия во второй по значимости лиге Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Терехов, Александр Дюков и Дмитрий Махонин после подписания соглашения о развитии футбола в Пермском крае

Пресс-служба губернатора Пермского края

В субботу, 25 июля, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов подписали соглашение в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Оно подразумевает реализацию программы развития футбола в регионе до 2030 года на уровне детского, любительского и профессионального спорта. В частности, программа направлена на развитие кадрового тренерского и судейского состава, проведения региональных соревнований, создание качественной инфраструктуры. В частности, в регионе должны быть созданы региональный центр подготовки футболистов и детский футбольный центр.

Во время подписания соглашения Дмитрий Махонин заявил о том, что в регионе воссоздан бренд ФК «Амкар».

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Относительно недавно бренд «Амкара» был передан Пермскому краю. На первом этапе им сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги (ФНЛ, — прим. ред.). Думаю, что за два года это сделать реально. При этом ФК «Звезда» продолжит существование, Пермский край будут представлять два клуба, и, возможно, в разных лигах. При этом оба клуба будут получать краевую поддержку.

Отметим, что сейчас бренд «Амкара» передан Центру спортивной подготовки Пермского края. Основными задачами центра является подготовка членов сборных команд России и кандидатов в сборные.

По информации «Нового компаньона», ранее (до самоизоляции из-за коронавируса) рассматривался вопрос заявки футбольной команды под брендом «Амкара» для участия в первенстве ЛФК (любительских футбольных клубов).

ФК «Амкар», созданный в 1994 году, прекратил своё существование в 2018 году. За недолгую историю команда из любительского непрофессионального уровня достигла четвёртого места в Премьер-лиге (элитном российском дивизионе, — ред.), а также выходила в финал Кубка России.

Ребрендинг «Амкара» пока не подразумевает столь амбициозных задач. Заявленная Дмитрием Махониным цель — достижения ФНЛ (второй по статусу лиги после Премьер-лиги) — является задачей и ФК «Звезда». В региональном бюджете для мужских профессиональных футбольных команд средства предназначены только для «Звезды», которая сейчас выступает в третьей по значимости лиге — ПФЛ.

Отметим, что аналогичные соглашение между региональными властями и Российским футбольным союзом 25 июля заключили местные федерации ещё пяти регионов: Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.

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