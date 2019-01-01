В Прикамье выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19: 36 человек проходят лечение в больницах, 39 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба ведомства.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5429. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,8 (на 24 июля — 0,8).

Из 75 новых инфицированных — 26 мужчин, 39 женщин, 10 детей (пять мальчиков и пять девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 20 человек, 30 человек в возрасте 45—65, 15 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано шесть летальных исходов: четыре пациента умерли от COVID-19, два пациента — по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 130 летальных исходов от COVID-19. Ещё 87 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

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