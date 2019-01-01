В осеннюю сессию «Единая Россия» в Госдуме будет работать над пересмотром зарплат бюджетников и повышением доступности лекарств Поделиться Поделиться Твитнуть

Фракция партии «Единая Россия» в Госдуме озвучила планы на осеннюю сессию и подвела итоги весенней. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Двумя основными драйверами работы в весеннюю сессию Госдумы стали поддержка людей в условиях пандемии коронавируса и принятие поправок в Конституцию — так охарактеризовал итоги работы руководитель фракции «Единой России» в нижней палате парламента Сергей Неверов в ходе брифинга.

«Направление, темп работы нам всем был задан президентом, предложившим не только разработать дополнительные меры поддержки наших граждан, вопросы развития демографии, но и инициировавшим внесение поправок в Конституцию», — сказал он.

За полгода «Единая Россия» предложила ряд социально значимых законопроектов, направленных на поддержку людей. Речь идёт о двукратном увеличении детского пособия (до 6 тыс. руб.) и выплат тем, кто остался без работы во время декрета (до 13 тыс. руб.), росте минимальных выплат по больничному до уровня МРОТ, предоставлении кредитных каникул наиболее пострадавшим гражданам и юрлицам, в том числе по ипотеке.

Ещё один законопроект фракции позволил защитить от взыскания за долги единовременные выплаты на детей в 10 тыс. руб., которые семьи получали во время пандемии. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что инициативу нужно развивать — и законодательно защитить гарантированный минимальный доход граждан от списания за долги.

«Нами разработан соответствующий законопроект, который мы рассчитываем доработать, в том числе с участием банковского сообщества. Смысл доработки в том, что человек будет вправе обратиться в налоговую инспекцию с тем, чтобы указать один счёт, на котором ему будет сохраняться в течение месяца минимальный размер оплаты труда. Все остальные средства могут подлежать списанию», — заявил Андрей Исаев.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении поправки «Единой России» в Трудовой кодекс о дистанционной работе. Ко второму чтению его доработают при участии профсоюзов, работодателей и правительства. Его основная задача — защитить права работников «на удалёнке». Проще говоря — закрепить их законодательно, потому что до сих пор в Трудовом кодексе они не прописаны. Кроме того, «Единая Россия» готовит уже второй пакет поправок в ТК — по мотивам изменений в Конституцию.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что в весеннюю сессию удалось поддержать регионы.

«Очень важно было снять целый ряд бюджетных ограничений, которые налагались на регионы и муниципалитеты. Дать им возможность самим свободно решать проблемы, которые у них возникают. Это законодательство тоже было принято. На самом деле это показало, что очень многие запреты и ограничения можно смело уже снимать. Думаю, многие из них на основании этого опыта станут постоянными», — заявил он.

Уже в осеннюю сессию «Единая Россия» намерена поднять вопрос о зарплатах бюджетников. В первую очередь необходимо изменить статистику и учёт, потому что средние цифры зачастую не совпадают с реальной ситуацией. В дальнейшем партия видит необходимость увеличить в зарплате долю оклада и установить единый подход к надбавкам, которые получают работники бюджетной сферы.

Также депутаты фракции «Единая Россия» планируют завершить работу над отменой банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ. К принятию готовятся законопроекты о предоставлении людям с инвалидностью средств реабилитации не по месту жительства, а по месту нахождения, и о борьбе с хамством чиновников — их предлагают дисквалифицировать на срок до года или до двух лет при повторном нарушении, а также штрафовать за некорректное поведение в отношении граждан.

Одним из приоритетов в работе фракции останется и вопрос повышения доступности лекарств. По мнению парламентариев, важно избежать повторения ситуаций, когда из-за срыва закупочных процедур в ряде субъектов образовывался дефицит лекарств.

Пермский край начал работу по введению мер поддержки жителям, а также малых и средних предприятий, пострадавших от распространения коронавируса, одновременно с Федерацией. Как рассказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края Сергей Ветошкин, в весеннюю сессию были приняты три пакета мер поддержки малых и средних предприятий, пострадавших от распространения коронавируса. Они включают в себя механизмы налогового и финансового стимулирования бизнеса.

Также в двух чтениях принят проект поправок в бюджет. В частности поправки исключают одно из условий реструктуризации задолженности муниципалитетов перед краем — направление средств (в объёме реструктуризированного долга) местного бюджета на реализацию социально значимых проектов. Теперь муниципалитеты смогут использовать эти средства и на мероприятия по борьбе с пандемией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.