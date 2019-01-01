Сергей Данилов За сутки от COVID-19 выздоровели 15 пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписаны ещё 15 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 4116 человек, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Под наблюдением специалистов остаются 2816 жителей Пермского края. На утро 24 июля общее число выявленных заболевших составляет 5354 человек.

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