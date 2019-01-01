Михаил Суслов Отклонены две кандидатуры на должность председателя краевого суда Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Кадровая комиссия Администрации Президента РФ отклонила кандидатуры Дмитрия Данилова и Дмитрия Вяткина на должность председателя Пермского краевого суда. Об этом сообщает телеграм-канал «Солёны уши».

Теперь будет объявлен новый конкурс. Если он состоится, то он будет уже четвёртым по счёту. Первый конкурс состоялся ещё в декабре 2018 года.

Напомним, с 8 августа прошлого года полномочия председателя краевого суда исполняет Наталья Киселёва.

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